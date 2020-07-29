وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب.
كما وشوهد مشجعو كرة قدم معروفين بإنتمائاتهم اليمينية قد اشتبكوا مع الشرطة، في الوقت الذي يعتبرون أنفسهم مؤيدين لحزب الليكود ورئيس الوزراء.
المظاهرات حظيت بصدى كبير بين السياسيين، في الوقت الذي علق فيه نتنياهو على الحادث ووعد بالتحقيق وملاحقة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل... استمرار المظاهرات والاعتداءات على المتظاهرين... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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