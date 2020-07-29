"رمز فرعوني شهير"... رائد فضاء إماراتي يكشف كيف تبدو مصر من الفضاء

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية، إنه فوجئ عندما شاهد مصر من الفضاء لأنها ظهرت كما لو كانت على شكل زهرة اللوتس.

ومن المعروف أن زهرة اللوتس تعتبر رمزا فرعونيا شهيرا، وكان يقدسه قدماء المصريين بصورة كبيرة.

وقال المنصوري: "من الأشياء التي ترسخت في ذاكرتي هي رؤية مصر من الفضاء وخاصة ليلًا".

وتابع بقوله: "لدي صورة التقطها بنفسي لمصر من الفضاء، ومنظر مصر ونهر النيل ليلا يحبس الأنفاس".

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واستمر رائد الفضاء الإماراتي: "الكثير من رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية، ينتظرون المرور فوق مصر، فقط من أجل أن يشاهدوا المنظر الجميل، حيث تظهر مصر كأنها زهرة اللوتس... سبحان الله".

ويعتبر هزاع المنصوري، هو ثالث رائد فضاء عربي، بعد الأمير سلطان بن سلمان من المملكة العربية السعودية، والمقدم محمد الفارس من سوريا.