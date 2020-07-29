وزير الخارجية السعودي يكشف الحل الوحيد لإنهاء الاقتتال في ليبيا

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من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي: "نحن قلقون بشأن ما يجري في ليبيا"، مؤكدا أن "الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا والتدخل العسكري الأجنبي يصعب الوضع.
وأضاف: "الليبيون قادرون لإيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم"، مشيرا إلى أن المغرب لن يقدم لليبيين وصفة جاهزة ولكن فضاء لإيجاد حل، مؤكدا أن الوضع في ليبيا خطر على الأمة العربية. وتابع: "على الليبيين أن يجدوا توافق والمغرب مستعد للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروري".
ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، المغرب، بعد زيارة شملت تونس والجزائر ومصر، واستقبل ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط.
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