رئيس الوزراء المصري يكشف ماذا سيحدث لو عادت إصابات كورونا في الارتفاع

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة ستضطر إلى إغلاق بعض الأنشطة حال زيادة الإصابات".
وأضاف أنه "لا قدر الله لو وجدنا تزايدا فى أعداد الإصابة بكورونا، سيجبرنا ذلك إلى أن نعود مرة أخرى للإجراءات المشددة والقاسية".
وأوضح أن "تراجع الاصابات بفيروس كورونا فضل كبير من الله، فى ظل جهود الدولة ووعى المواطن وحرصه على الإجراءات الاحترازية".
كما طالب مدبولي المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية لمنع زيادة الإصابات.
وكان رئيس الوزراء المصري قد وجه، أمس الثلاثاء، بمتابعة كافة المحاولات العالمية لتصنيع لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير حصة مناسبة لمصر، طبقا لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن".
وأعلن وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.
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