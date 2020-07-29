شرطة دبي تقبض على زعيم عصابة خطيرة وتسلمه إلى بريطانيا

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، إنه تم تسليم زعيم العصابة التي تُعرف باسم "كولن جن"، إلى السلطات البريطانية بعد عرضه على النيابة العامة في دبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه وفق القوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد المري أن القبض على البريطاني موران جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل رجال الأمن، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، وتم القبض عليه من خلال كمين محكم.

بدوره، كشف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص زعيم عصابة "كولن جن"، تم تشكيل فريق عمل أمني لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه، بعد إعداد كمين له.

هذا وأصدرت السلطات البريطانية حكما مؤبدا في حق موران لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والأسلحة النارية.