سوناطراك الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع سيبسا الإسبانية لاستكشاف المحروقات

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن "سوناطراك"، فإن المذكرة "ستسمح للجانبين بتعزيز شراكتهما الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة".

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كما يؤكد إبرام هذه المذكرة رغبة "سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة، أيضا، إلى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات إنتاجها"، بحسب البيان.

يشار إلى أن "سيبسا" شركة إسبانية عالمية متكاملة، يغطي نشاطها قطاعي النفط والغاز.

وتملك الشركة خبرة تمتد نحو مئة عام، ويشمل نطاق أعمالها عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات، وبيع النفط الخام، وتجارة المشتقات النفطية، والغاز والطاقة، والطاقة النظيفة.