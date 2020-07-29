شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأردنى يؤكد دعم الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الأردنى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح حيث تباحثا فى أُطُر العمل البرلمانى المشترك.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، أن اللقاء تناول جملة من الملفّات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصّل إلى حل سياسي.

ومن جانبه، قال الطراونة إن المملكة تراقب تسارع التطوّرات في ليبيا الشقيقة، مجددا دعم الأردن للجهود الرامية إلى توحيد ليبيا، والتوصّل إلى حل سياسيّ يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء مؤسساتها.

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وأكّد الطراونة ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسيّ شامل ينهي معاناة الأشقاء، قائلًا: "نساند إرادة الشعب الليبيّ الشقيق وندعم أيّ جهد يحقن دم الشعب الليبي ويسهم في استقراره وأمنه ووحدته".

وتابع: "ونرى اليوم واقعًا عربيًا مشحونًا بالخلافات ونؤمن أن السبيل نحو مواجهة الأخطار المحدقة يكون بمواجهة البرامج والمشاريع الإقليمية، التي تسعى إلى تقاسم أرضنا وتمزيق هويتنا".

وأكد رئيس مجلس النواب الأردنى على أولوية حفظ المصالح الليبيّة والحفاظ على وحدة أراضيها وكفاءة عمل مؤسساتها وبما يمنح دول جوارها الحفاظ على أمنهم من مخاطر عدم الاستقرار.