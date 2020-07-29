شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية فى منى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى اليوم حجاج بين الله الحرام، (يوم التروية) في منى، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً من المملكة العربية السعودية، على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.



حجاج بيت الله الحرام



الحجاج



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أداء فريضة الحج



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يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يطوفون بالبيت