شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 2968 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، شفاء 2399 من المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى تسجيل 2968 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة، لافتة إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 83461 من إجمالى 118300 مصاب، مؤكدة أن 433 مصاب منهم يرقدون فى العناية المركزة.

Advertisements

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أن هذا الارتفاع في حالات الشفاء يعود لجهود الجيش الابيض المستمرة للعناية بالمصابين لحين اكتساب جميع المصابين الشفاء التام.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.