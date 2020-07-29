شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 2968 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، شفاء 2399 من المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط.
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى تسجيل 2968 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و68 حالة وفاة، لافتة إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 83461 من إجمالى 118300 مصاب، مؤكدة أن 433 مصاب منهم يرقدون فى العناية المركزة.
وأكدت وزارة الصحة العراقية، أن هذا الارتفاع في حالات الشفاء يعود لجهود الجيش الابيض المستمرة للعناية بالمصابين لحين اكتساب جميع المصابين الشفاء التام.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 2968 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.