شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم البحرينية: استمرار التعلّم عن بعد وتخير أولياء الأمور فى حضور أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم البحرينية تعميما وجهت فيه كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد بشأن اتخاذ وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسى المقبل 2020/2021م، فى المدارس الحكومية والخاصة، ومتابعة لما ورد فى التعميم الصادر عن قطاع التعليم الخاص والمستمر، بتاريخ 19 يوليو 2020م، بشأن انتظام الدراسة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، وحرصًا على ضمان استمرار التحصيل العلمى للطلبة، فى مختلف المراحل الدراسية. والاجراءات هى التالى:

- أولًا: اتخاذ كافة التدابير الضرورية للعودة المدرسية للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المنصوص عليها من الفريق الوطني الطبي، للتعامل مع جائحة - أولًا: اتخاذ كافة التدابير الضرورية للعودة المدرسية للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المنصوص عليها من الفريق الوطني الطبي، للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، وكافة التوجيهات ذات العلاقة بالشأن الصحي، ومنها ضمان التباعد الاجتماعي، وتعقيم المدارس بشكل دوري، وتوفير المعقمات وغيرها من مستلزمات النظافة.

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- ثانيًا: ضمان استمرار تقديم خدمة التعلّم عن بعد للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

- ثالثًا: القيام بما يلزم لتحقيق التواصل التفاعلي بين الطلبة والمعلمين من خلال المنظومة الالكترونية، بحيث يتمكن الطلبة الذين لا يحضرون الدروس بالمدرسة، من متابعتها بشكل منتظم في بيوتهم.

- رابعا: يترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة للدراسة بالمدارس، أو الاستفادة من خيار التعلم عن بعد، وفقا لما ذكر أعلاه.

وأوضحت الوزارة في ختام تعميمها الموجه إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة بأنها سوف تقوم بإرسال دليل استرشادي حول الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة إلى جميع المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ليتم التقيد بما ورد فيه من تعليمات.