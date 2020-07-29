شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات البرلمانية 10 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسومًا بإجراء انتخابات مجلس النواب الأردنى، وفقًا لأحكام القانون.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب، قرر تحديد يوم العاشر من نوفمبر القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

يأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (34) من الدستور الاردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4)، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة (ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم (11) لسنة 2012.