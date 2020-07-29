الجيش الليبي: إطلاق سراح أطفال جندتهم مليشيا حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إطلاق سراح عدد من الأطفال جندتهم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك وفق بيان لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر حسابها على فيسبوك.

وأفاد البيان بـ"إتمام إجراءات مراسم الإفراج عن عدد (لم يحدده) من الذين قُبض عليهم من القصّر (دون 18 عاما) الذين حملوا السلاح مع مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة".

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وذكر أن "مراسم الإفراج تمت بحضور مدير أمن الزاوية (غرب طرابلس)، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وآمر إدارة السجون العسكرية، ومدير أمن صرمان، وعدد من أعيان وحكماء الزاوية والمنطقة الغربية وعدد من أهالي المفرج عنهم".

ومرارا اتهمت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مليشيا حفتر، بتجنيد الأطفال مقاتلين في هجومها على طرابلس.



كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في وقت سابق، من تعرض نحو نصف مليون طفل للخطر المباشر جراء القتال في طرابلس.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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