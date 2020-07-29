لبنان.. انقطاع التيار الكهربائي يعرقل تحويل مستحقات المتقاعدين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



تعذّر تحويل معاشات المتقاعدين اللبنانيين لشهر أغسطس/ آب، الأربعاء، نتيجة توقف النظام الإلكتروني لدى وزارة المالية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وبحسب بيان وزارة المالية، فإن النظام الإلكتروني لدى الوزارة، توقف لأسباب تقنية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، أدى إلى تعذر تحويل معاشات المتقاعدين (الذين أنهوا خدمتهم في الدولة) لشهر أغسطس المقبل.



وذكرت الوزارة أن تحويل المستحقات "رغم جهوزيتها"، سيكون في اليوم الأول للعمل بعد عطلة عيد الأضحى.



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وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، وسط شح في مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة اللبنانيّة.



وتخرج تظاهرات احتجاجية في مناطق لبنانية عدة بشكل يومي، استنكارا ورفضا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، مطالبين بزيادة ساعات التغذية.



ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أبلغ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان (عامة)، وزير الطاقة ريمون غجر، بأنه قد يستحيل على المؤسسة الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.

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