تركيا.. الهلال الأحمر وجمعيات عربية تقدم ملابس لأسر سورية

إسطنبول/ إبراهيم خليل آق تورك/ الخليج 365

قدم الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع جمعيات خيرية عربية، ملابس جديدة لعائلات سورية متعففة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجرى تقديم 10 آلاف قطعة ملابس لما يقارب من 5 آلاف شخص من الأسر السورية المقيمة في حي "فاتح" وسط إسطنبول.

وعبرت العائلات السورية عن شكرها لكل من ساهم في هذه اللفتة.

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وقال رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران، الأربعاء، إن الملابس التي جرى توزيعها، تم جمع ثمنها من خلال حملة مساعدات للجمعيات العربية في إسطنبول.

وأضاف طوران للأناضول، أن حملات جمع التبرعات جرى تنظيمها في مقرات 22 جمعيّة عربية في إسطنبول.

وأوضح أن هدف الحملة مساعدة الأسر السورية، لا سيما الأطفال الفقراء والأيتام، مشيرًا أن الجمعيات العربية ستواصل تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.