كورونا.. وفاتان بالكويت ومثلهما في قطر

الدوحة - أبو ظبي / الخليج 365
أعلنت الكويت وقطر، الأربعاء، تسجيل وفاتين جراء فيروس كورونا لدى كل منهما.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل وفاتين و754 إصابة، إضافة إلى 786 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 65.903، بينهم 444 متوفيا، و56.467 متعافيا.
وفي قطر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و273 إصابة، إضافة إلى تعافي 246 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و153، منها 169 وفاة، و106 آلاف و849 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 16 مليونا و929 ألفا، توفي منهم أكثر من 664 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و490 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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