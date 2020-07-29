الأردنيون ينتخبون مجلس النواب في 10 نوفمبر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا لانتخاب مجلس النواب الـ19.

وجاء الإعلان عن الموعد خلال اجتماع عقدته الهيئة الأربعاء، بعد ساعات قليلة من مرسوم ملكي يقضي بإجراء الانتخابات النيابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

والانتخابات المقبلة هي انتخابات عادية بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.

واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/أيلول المقبل).

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لكن إجراءات مكافحة كورونا في المملكة أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية لتجرى الانتخابات في نوفمبر وليس قبل سبتمبر.

فيما أوضح خبير الدستور، ليث نصراوين، للأناضول، أنه "لا يترتب على تغيير مواعيد انتخاب مجلس النواب أي بطلان للانتخابات"؛ كون الدستور به ما يسمح بذلك.

وأضاف الخبير الأردني أن الدستور ينص على أنه "إن لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

وقبيل أيام قليلة من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حسم الملك عبدالله الجدل حول الانتخابات بقوله، في 25 فبراير/شباط الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.