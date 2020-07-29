عماد محسن ينضم إلى الميناء العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الميناء الرياضي العراقي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم عماد محسن لتعزيز صفوف فريقه الكروي الأول في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان: «نادي الميناء الرياضي، يسره الإعلان عن توقيع اللاعب عماد محسن بعقد لمدة موسم واحد».

وكان اللاعب عماد محسن قد احترف في صفوف فريق الهلال السوداني في تجربة قصيرة مطلع العام الجاري، وسبب قصرها يعود إلى توقف الدوري هناك بسبب جائحة «كورونا»، كما سبق له تمثيل فرق الكرخ والقوة الجوية والزوراء، ولعب أيضاً مع منتخب العراق الأول لمدة قصيرة، وهو من المهاجمين الهدافين الذين يصلون إلى الشباك بأقصر الطرق.