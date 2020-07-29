شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحدد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات النيابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، العاشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات النيابية، وذلك بعد صدور مرسوم ملكي، الأربعاء، بإجراء انتخابات برلمانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن، ستحدد هيئة الانتخابات موعدها خلال 10 أيام.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الإدارة الملكية أصدرت مرسوماً لإجراء انتخابات عامة وفق أحكام القانون، وأن اللجنة الانتخابية ستحدد موعدها خلال 10 أيام.

وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو/ أيار الماضي، ودستورياً تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

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