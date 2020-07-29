صور إنستجرام تكشف سبب إصابة ماريانو بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقي الصحف أخبار نجوم المستديرة من الصور التي ينشرونها على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعد مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز الذي أعلن النادي عن إصابته بفيروس كورونا استثناء.

ودققت الصحافة الإسبانية في الصور التي نشرها المهاجم الدومينيكاني على إنستجرام مؤخراً ووجدت أنه خرج في رحلة بحرية لصيد السمك مع الأصدقاء في برشلونة وأنه كان بدون كمامة ولم يلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي عندما كان برفقة العائلة والأصدقاء على الشاطئ، وبعد التدقيق في بقية الصور ظهرت صورة واحدة فقط لماريانو وهو يرتدي كمامة.