نادي فاردي الأول يخطط لإزالة اسمه عن المدرج الرئيسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يخطط نادي ستوكسبريدج بارك ستيلز المنافس في دوري الهواة في ساوث يوركشير لإزالة اسم هداف الدوري الإنجليزي جيمي فاردي (33 عاماً) مهاجم ليستر سيتي من على مدرجه الرئيسي، لأن النجم الذي بدأ مسيرته في النادي تجاهل مشاكله المالية بسبب كورونا ولم يمد له يد العون على الرغم من تقاضيه الملايين.

ويسعى النادي المتواضع للبحث عن راع ليستطيع تدبير أموره، بعدما كان أطلق اسم فاردي في 2015 على المدرج بعد تسجيله 11 هدفاً على التوالي في البريميرليج محطماً رقم الهولندي رود فان نيستلروي مع اليونايتد.

وقال جراهام فورنيس رئيس مجلس إدارة بارك ستيلز: «نبحث عن راع يدفع لنا 16 ألف إسترليني لموسمين ونجري مفاوضات حالياً مع أحدهم، لكن إذا رغب فاردي بدفع المبلغ سنبقي اسمه».

ويتقاضى فاردي، أعلى لاعبي ليستر أجراً، بواقع 140 ألف إسترليني أسبوعياً وتصل ثروته لـ12 مليون إسترليني، بينما ميزانية بارك ستيلز كلها هي 37 ألف إسترليني، وأضاف فورنيس: «جيمي فاردي نسي بعض الشيء الأواصر القديمة وهذا شيء محزن بصراحة، نحن لم نطلب من جيمي المساعدة، لكننا واثقون في أنه يعرف محنتنا ولم يحرك ساكناً. هاري كين نجم توتنهام ساعد فريقه السابق ليتون أورينت وتصورنا أن مبادرة كين ستلهم فاردي مساعدتنا».

ولعب فاردي 7 مواسم في النادي سجل فيها 66 هدفاً في 107 مباريات بعد تسريحه من شيفيلد وينزداي بسن الـ16 لأنه نحيل الجسم.

وقف وبارك ستيلز أيضاً بجانب فاردي عندما اتهم بسن الـ20 بمهاجمة شخص وتوجب عليه ارتداء طوق إلكتروني في كاحله، وكان النادي يسمح له بترك المباريات مبكراً وعدم لعب أشواط إضافية كي يكون في منزله بحلول الساعة السادسة موعد حظر التنقل له.

وحصل النادي على مبلغ 15 ألف إسترليني من بيع فاردي لهاليفاكس عام 2010 ثم تلقى 25 ألف إسترليني إضافية عند بيعه لفليتوود تاون مقابل 150 ألف إسترليني، ولم تساعد أهداف فاردي الـ31 في 36 مباراة فريقه للصعود لدوري المحترفين، لكنها أهدته صفقة شرائه من ليستر بسعر مليون إسترليني.

وأضاف فورنيس: «بيعه لهاليفاكس ساعدنا مالياً وكنا ممتنين كما كنا أكثر سعادة بفرض شرط جزائي وحصولنا على مبلغ آخر عند بيعه لفليتوود، لكن عانينا في الشهرين الأخيرين ظروفاً صعبة جداً، انفجر محرك التراكتور الذي يجز العشب وخرب مشاغبين الملعب كما رفض الرعاة تجديد العقود بسبب غموض المستقبل، لا أنتظر شيئاً من فاردي وهو غير ملزم بمساعدتنا».

ورد المتحدث الرسمي باسم المهاجم الذي أصبح أكبر اللاعبين سناً يحصد جائزة الحذاء الذهبية: «جيمي يشعر بخيبة أمل من سماع هذه التصريحات، خصوصاً أنه لم يطلب أحد في النادي منه رسمياً المساعدة، جيمي مشجع كبير لفريق الهواة وساعد الكثير من اللاعبين لتحقيق أحلامهم عبر أكاديمية V9 التي يمولها بنفسه، وسيواصل الاستثمار في فرق الهواة ويساعد الآخرين على السير على خطاه».