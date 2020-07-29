«الدفاع المدني» يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رفعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية، وذلك في إطار برنامج عمل موحد في كافة إدارات الدفاع المدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر، يتضمن زيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، ومناطق اختصاصها، للوقوف على الجاهزية للتعامل في حالات الطوارئ بأفضل الممارسات في عمليات الاستجابة والإخلاء والإطفاء والإنقاذ.

وأشار إلى أن الخطط التشغيلية التي تم وضعها، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال العيد، تسير جنباً إلى جنب مع بث برامج التوعية لأفراد المجتمع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق وحمايتهم من المخاطر، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تطبيق التباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالدولة بتجنب التجمعات والزيارات العائلية حرصاً على سلامة كبار المواطنين، كما يجب تجنب بعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة في ظل جائحة كورونا ومن بينها المصافحة والتقبيل لضمان صحة وسلامة أفراد الأسر.