«التثقيف الصحي بالشارقة» تدعم جهود خفض استهلاك الملح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ناقشت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، برنامج عمل الخطة الاستراتيجية الهادفة لتقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية، بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع وتخفيض نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة، استجابة للمبادرة الوطنية لخفض نسبة الدهون والملح والسكر في الأغذية، وذلك في إطار استراتيجي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز أبوظبي للصحة، وجامعة الشارقة، وبلدية الشارقة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة التثقيف الصحي عبر خاصية الاتصال المرئي، وجمعت ممثلين عن اللجنة الوطنية للتغذية والشركاء الاستراتيجيين للخطة، وعدداً من مديري المخابز في إمارة الشارقة، وقدمتها لطيفة راشد، رئيس قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استعرضت الورشة المستهدفات الحالية والسنوية للخطة والتي تتضمن خفض معدلات الملح تدريجياً وبنسبة 10% سنوياً للوصول إلى نسبة 30% خلال 3 سنوات، إضافة إلى العمل على التقليل التدريجي لنسبة الملح في المخبوزات لتصل إلى المواصفات المعتمدة، وتوعية العاملين في المخابز بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعداداً لتطبيق الخطة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، استعداد الإدارة التام لدعم تطبيق الخطة الاستراتيجية لخفض نسبة الملح في الأغذية، في إمارة الشارقة، لافتة إلى أن الإدارة تسعى دائما إلى تطوير منظومة صحية غذائية متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا المجال، من خلال ما تطرحه من مبادرات وبرامج تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية السلامة الغذائية.