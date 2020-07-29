تقنيات حديثة لوحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الكورنيش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حرصها على توفير رعاية عالمية المستوى للأطفال حديثي الولادة وللأمهات، وتقديم العلاج اللازم باستخدام أحدث التقنيات في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، والتي تعد الأكبر والأفضل في دولة الإمارات والمنطقة، وتوفر عناية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير للأطفال الذين يعانون من مشاكل خطيرة في جميع مراحل الحمل.

ومن العمليات الدقيقة التي يجريها مستشفى الكورنيش بنجاح تام، عملية فصل الدورة الدموية بين التوأم داخل رحم الأم بواسطة منظار الجنين، وإدخال ليزر لفصل الأوعية بين الجنينين، حتى يمكن استكمال الحمل والمحافظة على الأجنة، وتعد هذه العملية من العمليات النادرة.

وقالت ليندا كلارك، المدير التنفيذي للمستشفى: إن وحدة طب الأجنة في المستشفى تعد المركز الوحيد من نوعه في دولة الإمارات، وواحداً من المراكز القليلة في منطقة الخليج التي توفر هذا العلاج الجراحي المتخصص، وقد أجرى نحو 100 عملية بالمنظار والليزر حتى الآن، على أيدي الفريق الطبي المختص ذي الكفاءة العالية.

وأضافت أن الوحدة تتضمن 64 سريراً، وتوفر عناية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير للأطفال الذين يعانون أمراضاً خطيرة في جميع مراحل الحمل اعتباراً من الأسبوع 22، على أيدي فريق طبي وفني ذي كفاءة عالية وخبرات عميقة.

ومن أحدث الحالات التي تلقت العلاج بتقنية تنظير التوأم بواسطة الليزر داخل رحم الأم بنجاح في مستشفى الكورنيش بأبوظبي كانت لإحدى الأمهات الكويتيات، التي اختار «الكورنيش» متابعة حالتها خلال فترة الحمل بسبب مضاعفات داخل الرحم، إذ كانت تسعى للحصول على رعاية طبية متقدمة في وحدة طب الأجنة بالمستشفى.