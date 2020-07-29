شرطة أبوظبي تحذر من التهاون في الوقاية من «كوفيد-19»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس «كوفيد- 19»، وفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، المتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات للحد من انتشار الفيروس.

وشددت على أنه ستتم إحالة المخالفين إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد- 19».

وأهابت بضرورة الالتزام بـ«التباعد الاجتماعي» والابتعاد عن «التجمعات العائلية» والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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