«الصحة» تحدد مواعيد عمل المراكز الصحية خلال أيام عطلة عيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مواعيد العمل في شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق التابعة لها البالغة 28 مركزاً صحياً أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ اعتباراً من 30 يوليو الجاري إلى 2 من أغسطس، على أن تستأنف المراكز الدوام الرسمي في أوقات العمل المعتادة بعد عطلة العيد، يوم الاثنين 3 أغسطس، علماً بأن جميع أقسام الطوارئ في كل المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة.

وتتضمن الخطة توفير 5 مراكز صحية للعمل بنظام 24 ساعة وهي: مركز واسط والمدام بالشارقة، مركز رأس الخيمة والمنيعي برأس الخيمة، مركز الخليبية بالفجيرة، بينما يعمل مركز أبوموسى بنظام الاستدعاء على مدار 24 ساعة. ويعمل 11 مركزاً صحياً على فترتين من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 5 عصراً إلى 9 مساءً ماعدا الفترة الصباحية يوم العيد، وهي كالتالي؛ مركز تعزيز صحة الأسرة والذيد بالشارقة، ومركز مشيرف والحميدية بعجمان، ومركز الخزان وفلج المعلا والسلمة في أم القيوين، ومركز معيريض والجزيرة الحمراء برأس الخيمة، ومركز مريشيد وقدفع بالفجيرة، في حين يعمل كل من مركز مزيرع بعجمان ومركز الراعفة بأم القيوين في الفترة الصباحية فقط من 9-1 بيوم وقفة عرفة ويُغلقان باقي أيام العيد، وتتوزع مواعيد عمل باقي المراكز في فترات مختلفة.

استعداد المراكز الصحية لاستقبال الحالات المختلفة وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن المراكز الصحية في المناطق الطبية البالغ عددها 28 مركزاً صحياً على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وتلبية احتياجات السكان في الإمارات الشمالية، بعد إنهاء الإجراءات التحضيرية وفق الخطة الموضوعة وضمان جاهزية المراكز الصحية لاستقبال الحالات المختلفة وتوفر الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى حرص الوزارة على استمرارية خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع بكفاءة وجودة مناسبة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19 في إطار استراتيجيتها لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية.

وتقدم الرند بالتهنئة لجميع أفراد المجتمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمناً الجهود التي يبذلها خط الدفاع الأول من الكادر الطبي والتمريضي، الذين يقضي بعضهم العيد في مواقع العمل، لتأدية واجبهم المهني والوطني بتفانٍ وإخلاص بهدف حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، متمنياً أن يعود هذا العيد على الجميع وهم في أفضل صحة وعافية.