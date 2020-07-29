شكرا لقرائتكم خبر عن نور صبري يتراجع عن قرار اعتزاله ويلتحق بنفط ميسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قرر حارس مرمى منتخب العراق الأول لكرة القدم السابق نور صبري التراجع عن قرار اعتزاله اللعب، وانضم إلى صفوف فريق نفط ميسان ليشارك معه في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي المقبل الذي من المقرر أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل.
وقال نادي نفط ميسان الرياضي، في بيان مقتضب: «نفط ميسان اتفق رسمياً مع الحارس نور صبري لتمثيل فريقه الأول في الموسم المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن نور صبري قرر الاعتزال بعد نهاية تجربته في الموسم الماضي مع فريق نفط الوسط، واتفق مع إدارة الفريق المذكور ليكون مدرباً لحراس مرمى الفريق، لكنه تراجع عن قرار الاعتزال بعد اختلاف وجهات النظر مع الإدارة نتيجة لوجود خلاف سابق بين نور صبري ومدرب نفط الوسط الجديد جمال علي عندما كان الاثنان في فريق النفط قبل مواسم عدة.
وبهذا الانتقال يكون نور صبري قد مثل 16 فريقاً في الدوري العراقي الممتاز أبرزها الكاظمية والزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة ودهوك والنجف والنفط والميناء ونفط الوسط وزاخو وغيرها، وبعض الفرق مثلها أكثر من مرة، كما احترف في الدوري الإيراني، وكذلك في الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر نور صبري يتراجع عن قرار اعتزاله ويلتحق بنفط ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.