5475 إصابة بكورونا في روسيا.. و2381 في إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الأربعاء، 5475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بها إلى 828990 حالة تحتل بها المركز الرابع عالمياً من حيث عدد المصابين.

وقال المسؤولون في الإعلان اليومي: إن 169 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في أنحاء البلاد إلى 13673 حالة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات قوة مهام مكافحة مرض «كوفيد- 19» في إندونيسيا، أن البلاد سجلت 2381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض، الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 104432 حالة، وسجلت إندونيسيا كذلك 74 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 4975 حالة.