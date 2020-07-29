شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو الاقتصاد الألماني 3% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو)، إن الاقتصاد الألماني ينمو على الأرجح بنسبة 3% في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، لأسباب من بينها التعافي الجزئي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المعهد في بيان «الدلائل تشير بجلاء إلى التعافي، ولكن على الرغم من النمو القوي فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين قبل التعافي من التراجع التاريخي في الربيع».

(رويترز)

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