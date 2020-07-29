طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كلارك في الفلبين أول أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى كلارك (الفلبين) اعتباراً من أول أغسطس/آب المقبل، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة في الشهر المقبل ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا.

وسوف تشغل طيران الإمارات 6 رحلات أسبوعياً بين دبي وكلارك بطائرات البوينج 777-300ER، وقد تم تحديد مواعيد هذه الرحلات في أوقات ملائمة تلبي احتياجات المسافرين.

وباستئناف الرحلات إلى كلارك، ستعمل طيران الإمارات بخدمات منتظمة إلى محطتين في الفلبين، حيث كانت بدأت تشغيل رحلات العاصمة مانيلا منذ 11 يونيو/حزيران الفائت. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة إلى 13 مدينة عبر عشر دول وأقاليم في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وسوف تعمل الرحلة «إي كيه 2520» أيام الاثنين والأربعاء والسبت، وتغادر دبي الساعة 2:55 فجراً وتصل إلى مطار كلارك الدولي الساعة 3:45 عصراً، وتقلع رحلة العودة «إي كيه 338» من كلارك الساعة 5:15 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 9:40 ليلاً. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، تغادر الرحلة «إي كيه 2572» دبي في الساعة 4:50 صباحاً وتصل إلى كلارك في الساعة 5:40 مساءً. وتقلع رحلة العودة من كلارك «إي كيه 338» في الساعة 7:10 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.

دبي ترحب بزوارها

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).