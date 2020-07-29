عاهل الأردن يصدر مرسوماً لإجراء انتخابات عامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام رسمية، إن العاهل الأردني، الملك عبدالله، أصدر مرسوماً ملكياً بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام.

وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو/ أيار الماضي، ودستورياً تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.