أمريكا تسجل أعلى رقم يومي لوفيات «كورونا» مُنذ شهرين ونصف الشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء 1.592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف الشهر، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحسب ما أظهرت بيانات الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فلوريدا الأمريكية ستة آلاف، الثلاثاء، بعد تسجيل 186 وفاة إضافية في الولاية، وفق ما أعلن مسؤولو القطاع الصحي.

وباتت فلوريدا التي تطلق عليها تسمية «ولاية الشمس المشرقة» ثاني أكثر ولاية أمريكية تسجيلاً للإصابات بكوفيد-19 بعد كاليفورنيا، وقد بلغت حصيلة المصابين فيها 441 ألفاً و997 شخصاً، بزيادة قدرها 9230 حالة عن اليوم السابق، وتضع الأرقام الأخيرة فلوريدا أمام نيويورك، التي كانت أكبر بؤرة للوباء في بداية تفشيه على الأراضي الأمريكية، لناحية حصيلة الإصابات، والحصيلة اليومية للوفيات المعلنة، الثلاثاء، هي الأعلى على الإطلاق في الولاية، علماً بأن الوفيات الإضافية المعلنة لم تقع كلها بالضرورة بين الاثنين والثلاثاء.

وبالإجمال سجّلت فلوريدا 6177 وفاة من أصل حصيلة إجمالية بلغت 148 ألفاً و488 قضوا جراء الوباء في الولايات المتحدة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.