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استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية

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ودعا المجلس المواطنين للالتزام بتوجيهات المتخصصين من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، لافتا إلى ضرورة تجنب ما حدث في عيد الفطر من تجمعات أدت إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات، حسب صحيفة "البلاد" البحرينية.

وكانت البحرين أعلنت أن فتح المطاعم في المملكة سيكون في 3 سبتمبر/أيلول بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس في البحرين.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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