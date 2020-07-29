ودعا المجلس المواطنين للالتزام بتوجيهات المتخصصين من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، لافتا إلى ضرورة تجنب ما حدث في عيد الفطر من تجمعات أدت إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات، حسب صحيفة "البلاد" البحرينية.
وكانت البحرين أعلنت أن فتح المطاعم في المملكة سيكون في 3 سبتمبر/أيلول بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين.
© Sputnik / Mohamed Hassan
دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.