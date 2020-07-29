نائب رئيس "الأعلى للقبائل الليبية": انفراج قريب للأزمة الليبية وقبول لمطالب الشعب

بنغازي - سبوتنيك. وقال السنوسي الحليق الزوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الجلوس للمفاوضات وللنقاش في جميع المواقف، وهذا يتطلب نقاشا ليبيا - ليبيا للخروج من هذه الأزمة. والحقيقة مبادرة عقيلة صالح أخذت صدى كبيرا وتم التأكيد عليها من جميع الدول الأوروبية... وسيكون هناك انفراج في الأزمة الليبية بمناسبة هذه الأيام المباركة لحل هذه الأزمة".

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وأضاف "ملف النفط يسير في نقاش جيد وهناك حوار وهناك قبول لترتيب مطالب الشعب الليبي، وهذه المطالب وجدت أذنا صاغية لها، فهناك حلول وفي الأسابيع الآتية تتحقق المطالب ويتم الإفراج عن النفط"، مشددا على أن "هذه المطالب، مطالب شرعية وهي مطالب بالنظر في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والنظر في إدارة مصرف ليبيا المركزي وهناك إجابة مبدئية جيدة في هذا الحوار بخصوص النفط".

وتابع "أما بخصوص الوضع العسكري فوضعه جيد".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال إن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو، وخلال الاتصال تم عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية الرفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو.