بنغازي - سبوتنيك. وقال السنوسي الحليق الزوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الجلوس للمفاوضات وللنقاش في جميع المواقف، وهذا يتطلب نقاشا ليبيا - ليبيا للخروج من هذه الأزمة. والحقيقة مبادرة عقيلة صالح أخذت صدى كبيرا وتم التأكيد عليها من جميع الدول الأوروبية... وسيكون هناك انفراج في الأزمة الليبية بمناسبة هذه الأيام المباركة لحل هذه الأزمة".
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
وتابع "أما بخصوص الوضع العسكري فوضعه جيد".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال إن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو، وخلال الاتصال تم عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية الرفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس "الأعلى للقبائل الليبية": انفراج قريب للأزمة الليبية وقبول لمطالب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.