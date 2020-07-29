محلل سياسي: آلية الرياض لحل الأزمة اليمنية مرنة لكنها تحتاج لضمانات

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وأضاف باراس في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذه الجهود لم يتم تفعيلها بشكل جيد كما كان متوقعًا، بسبب عدم وجود ضمانات كافية لالتزام الطرفين، لكن الآن الرياض وضعت آلية لتنفيذ اتفاق الرياض على أن يتم تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة لتكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال ثلاثين يوم، لكن تبقى أزمة الضمانات غير الكافية حاضرة بقوة".

وأضاف باراس أن "الآلية التي تم الاتفاق عليها هذه المرة بها الكثير من المرونة تم ملاحظتها في بوادر تشكيل الحكومة الجديدة، وقد تم اختيار محافظ عدن الجديد من داخل المجلس الانتقالي لكنه ليس من أبناء عدن، بينما مدير أمن عدن يبدو من اختيار هادي، وهذه بداية حقيقية لتحقيق المناصفة بين الطرفين".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان أعلن، اليوم الأربعاء، إن "الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

وأضاف ابن سلمان، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن "أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية"، لافتا إلى أن "اتفاق الرياض يمثل عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".