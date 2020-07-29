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وأضاف باراس أن "الآلية التي تم الاتفاق عليها هذه المرة بها الكثير من المرونة تم ملاحظتها في بوادر تشكيل الحكومة الجديدة، وقد تم اختيار محافظ عدن الجديد من داخل المجلس الانتقالي لكنه ليس من أبناء عدن، بينما مدير أمن عدن يبدو من اختيار هادي، وهذه بداية حقيقية لتحقيق المناصفة بين الطرفين".
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان أعلن، اليوم الأربعاء، إن "الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".
وأضاف ابن سلمان، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن "أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية"، لافتا إلى أن "اتفاق الرياض يمثل عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: آلية الرياض لحل الأزمة اليمنية مرنة لكنها تحتاج لضمانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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