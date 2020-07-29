الصحة العالمية توصي بإجراءات صارمة أثناء عيد الأضحى

القاهرة - سبوتنيك قال أحمد المنظري، مدير المنظمة لمنطقة شرق المتوسط، في مؤتمر "توصي المنظمة البلدان باتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى، وأن تنظر بجدية في التجمعات الحاشدة الدينية والاجتماعية، وتوصي بتأجيل أي تجمع أو إلغائه، وفي حال إقامة التجمعات توصي المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة".

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وأضاف "من الضروري أن تتخذ البلدان تدابير صارمة بشأن بيع الحيوانات وذبحها وبيع لحومها، وأن تتخذ إجراءات صحية لأن مصدر الفيروس غير معروف بعد".

من جانبها، قالت مبعوث مدير المنظمة، مها الرباط، إنه "ليس هناك مجال للعودة لما قبل كوفيد-19 سواء في الحياة العامة أو الأنظمة الصحية"، محذرة من أن العودة قد تعني تفاقم الوضع مرة أخرى في أقوى النظم الصحية".

ورحبت المنظمة بقرار السلطات السعودية قصر مناسك الحج على عدد محدود ضمن إجراءات الحد من الوباء.

وأكد المنظري أن "أي أجراء سنقوم به قد يحدد مسار الجائحة في إقليمنا".