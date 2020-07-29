القاهرة - سبوتنيك قال أحمد المنظري، مدير المنظمة لمنطقة شرق المتوسط، في مؤتمر "توصي المنظمة البلدان باتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى، وأن تنظر بجدية في التجمعات الحاشدة الدينية والاجتماعية، وتوصي بتأجيل أي تجمع أو إلغائه، وفي حال إقامة التجمعات توصي المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة".
© REUTERS / Denis Balibouse
من جانبها، قالت مبعوث مدير المنظمة، مها الرباط، إنه "ليس هناك مجال للعودة لما قبل كوفيد-19 سواء في الحياة العامة أو الأنظمة الصحية"، محذرة من أن العودة قد تعني تفاقم الوضع مرة أخرى في أقوى النظم الصحية".
ورحبت المنظمة بقرار السلطات السعودية قصر مناسك الحج على عدد محدود ضمن إجراءات الحد من الوباء.
وأكد المنظري أن "أي أجراء سنقوم به قد يحدد مسار الجائحة في إقليمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية توصي بإجراءات صارمة أثناء عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.