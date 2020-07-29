استمرار تراجع معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" في السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الصحة السعودية فقد "تم تسجيل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 272590 حالة"، ما يعد المعدل الأدنى للإصابات اليومية منذ نحو شهرين.
وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة"، مشيرا إلى "تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228569 حالة".
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