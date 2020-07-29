خبير عسكري: المؤسسة السياسية العراقية لا ترغب في أن تكون المؤسسة العسكرية على قدرة عالية من الردع

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وكانت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي نعت، مساء الثلاثاء، آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة، الذي قتل على يد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وقالت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان، على خطى الشهداء الأبرار، ها هي قواتنا الباسلة تزف شهيدا آخر ألا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي، آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة الذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية".
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