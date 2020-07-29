شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسدد أكثر من 187 مليون ريال مديونيات للغارمين بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت خدمة فرجت رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية بالسعودية وذلك منذ انطلاق الإصدارالثانى من الخدمة في 14 رمضان 1441هـ ، حيث بلغ إجمالى ما تم سداده حتى الآن من مديونيات ( 187،017،430) ريالًا استفاد منها 1356 محكوماً، وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن الخدمة حققت جملة من الأهداف الاجتماعية ، وظهر ذلك جلياً في حجم التبرعات المالية للمحكومين والتي ساهمت في الوفاء بالتزاماتهم المالية لدائنيهم وبالتالي إطلاق سراحهم ، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة فى المجتمع السعودى وأبنائه.



كما أكد بحسب" واس" أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية " أبشر " وإكمال إجراءات التبرع ، مشيراً إلى أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.



وتهدف خدمة فرجت إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الآمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة ووسيلة آمنة ومستمرة تراعي الخصوصية للمتبرع والمستفيد.