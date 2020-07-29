شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية فى منى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى اليوم حجاج بين الله الحرام، (يوم التروية) في منى، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً من المملكة العربية السعودية، على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وعن الاجراءات الاحترازية، بحسب صحيفة الرياض،عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.
وأجرى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية في الحج، جولة ميدانية على الحرم المكي وعدد من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة، اطلع خلالها على جاهزية القوات المشاركة في المهمة، يرافقه نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية.
وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي جاهزية واستعداد القوة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم يوم التروية.
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