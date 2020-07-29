شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: المملكة أخذت زمام مبادرة لمّ الشمل العربى وتوحيد مواقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الرياض السعودية، إن المملكة العربية السعودية بادرت فى لم الشمل العربى في ظل ما يشهده العالم من توترات زادت جائحة كورونا من حدتها وتسارع وتيرتها خاصة في منطقتنا العربية - الشرق أوسطية، كان لا بد من تحرك يعيد الموقف العربي تجاه قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر بل وتهدده.

وكتبت فى افتتاحيتها التى جائت تحت عنوان "أمن العرب"، أن المملكة وامتداداً لمواقفها الريادية أخذت زمام المبادرة في لمّ الشمل العربي وتوحيد مواقفه ودعم توجهاته، تمثل ذلك في تجديد ولي العهد في اتصاله مع رئيس الوزراء العراقي «حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات»، في موقف يؤكد الحرص الدائم من المملكة على التعاون مع الأشقاء لما فيه تحقيق المصلحة القومية العليا، كما أن جولة سمو وزير الخارجية التي شملت حتى الآن مصر، والجزائر، وتونس تأتي في إطار التنسيق وصولاً «إلى مستويات جديدة في التعاون الثنائي، ويدفع سبل الحل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل للعربي المشترك».

وأضافت: المرحلة الحالية تستوجب تحركاً عربياً فاعلاً من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تؤدي إلى موقف عربي تجاه القضايا التي أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، خاصة التدخلات الإقليمية كما يحدث من إيران وتركيا على وجه التحديد، ومحاولاتهما المستمرة في إقحام نفسيهما في الشأن العربي دون وجه حق، ما يستوجب وثبة عربية تعيد الأمور إلى نصابها، وتمنع تلك التدخلات السافرة التي بكل تأكيد لا تضمر الخير للدول العربية، بل تبحث عن مصالحها التوسعية على حساب أمننا القومي.

وأشارت إلى أن موقف المملكة ليس بجديد ويعبر عن اضطلاعها بمسؤولياتها تجاه أشقائها العرب، وتوحيد صفهم لمواجهة كل التحديات في واحدة من أهم وأدق المراحل التي يمر بها وطننا العربي.