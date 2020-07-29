شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1759 إصابة جديدة و2945 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالات بالمشاعر المقدسة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2945 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 27 حالة وفاة.