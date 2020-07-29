شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة الليلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة غد الخميس، مع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “اليوم الأربعاء وليلة الخميس متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من تبوك وغرب منطقة الرياض وجنوبها؛ تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة”.
وأضاف: متوقع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة، وحار أول الليل معتدل آخر الليل، باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.