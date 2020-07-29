كيف يبدو الطواف حول الكعبة هذا العام... فيديو وصور

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية واسعة لحماية الحجاج، حيث تظهر صور تم التقاطها للمسجد الحرام مئات الحجاج يطوفون حول الكعبة، محافظين على التباعد الاجتماعي في موسم حج هذا العام الذي اقتصر على أعداد محدودة جدا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الثلاثاء، إن وزارة الصحة السعودية أتمت فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حتى يكونوا جاهزين لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضافت: "تأتي هذه الخطوة استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيا للخروج بموسم حج صحي وآمن".
ووجهت الوزارة دعوة لضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.
ووصل الحجاج، صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة 1441هجرية، إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام.
وكان الحجاج غادروا العزل الصحي المؤسسي، في وقت سابق من اليوم، للشروع في أداء مناسك الحج.
وفي السياق، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب، وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام.
وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج، في حين أن الأعداد تكون عادة بحدود 2.5 مليون سنويا.
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البروتوكولات الصحية للحج في زمن الكورونا
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