المرشد الأعلى في إيران يوجه دعوة هي الأولى إلى العاهل السعودي

وقال خامنئي، في بيان بمناسبة بدء موسم الحج، "إذا كان من يتولى أمور الحج هو بحق خادم الحرمين الشريفين فعليه أن يتحرى رضا الله بدلا من رضا الإدارة الأمريكية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد قائد الثورة الإيرانية موقف "إيران الثابت تجاه الأحداث الراهنة في أمريكا، بإدانة السلوك العنصري الشنيع للحكومة الأمريكية ودعمها للمواطنين المحتجين"، مشيرا إلى أن "موسم الحج كان من بواعث عزة وعظمة وازدهار العالم الإسلامي، منوها إلى الحزن الذي يستولي على قلوب المؤمنين بسبب الظروف الخاصة التي تسود مناسك حج العام الجاري.

ويجري موسم الحج هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية واسعة لحماية الحجاج، حيث تظهر صور تم التقاطها للمسجد الحرام مئات الحجاج يطوفون حول الكعبة، محافظين على التباعد الاجتماعي في موسم حج هذا العام الذي اقتصر على أعداد محدودة جدا. ونشرت شبكة "العربية نت" مقطع فيديو، يرصد جانبا من شعائر الحج وضوابط الطواف، التي تم وضعها لحماية أرواح الحجاج.