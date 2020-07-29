وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المصابين تم إدخالهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج ( جرثومة انتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر).
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وأشار البيان إلى أن بعض المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن وضعهم الصحي وثماثلهم للشفاء التام، مؤكدة وجود بعض الحالات الحرجة خاصة بين الأطفال، الأمر الذي استدعى دخولهم إلى العناية الحثيثة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بالابتعاد عن التجمعات وعدم تناول الأطعمة المكشوفة وتجنب الخروج في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، اطمأن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الأربعاء، على عدد من مصابي حادثة التسمم الغذائي.
ووجه جابر خلال تفقده للمصابين، بتقديم أفضل مستويات العلاج، حيث تجاوز إجمالي عدد المصابين 700 حالة موزعين على عدد من المستشفيات.
ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية فإن سبب الإقبال الكبير على المطعم الذي تسبب في الإصابات هو تقديمه عرض "وجبة الشاورما بدينار".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن... عرض على وجبة "شاورما" بدينار يتسبب في تسمم أكثر من 700 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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