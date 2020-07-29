الأردن... عرض على وجبة "شاورما" بدينار يتسبب في تسمم أكثر من 700 شخص

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المصابين تم إدخالهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج ( جرثومة انتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر).

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وأكدت الوزارة أنه "بعد الكشف على المطعم الذي تسبب في حالة التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل".

وأشار البيان إلى أن بعض المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن وضعهم الصحي وثماثلهم للشفاء التام، مؤكدة وجود بعض الحالات الحرجة خاصة بين الأطفال، الأمر الذي استدعى دخولهم إلى العناية الحثيثة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالابتعاد عن التجمعات وعدم تناول الأطعمة المكشوفة وتجنب الخروج في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، اطمأن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الأربعاء، على عدد من مصابي حادثة التسمم الغذائي.

ووجه جابر خلال تفقده للمصابين، بتقديم أفضل مستويات العلاج، حيث تجاوز إجمالي عدد المصابين 700 حالة موزعين على عدد من المستشفيات.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية فإن سبب الإقبال الكبير على المطعم الذي تسبب في الإصابات هو تقديمه عرض "وجبة الشاورما بدينار".