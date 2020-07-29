شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: مباحثات بين الصفدى وعقيلة صالح حول تطورات الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية الأردنية، ان مباحثات بين أيمن الصفدى والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حول تطورات الأزمة الليبية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيلة صالح"، قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، إن رئيس البرلمان سيجرى خلال زيارته للمملكة الأردنية عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن فى مقدمتهم رئيس البرلمان الأردنى عاطف الطراونة، وذلك لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة الأخيرة للحل في ليبيا .