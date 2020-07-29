شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع ردا على دياب: ليس مقبولاً أن يعكِّر أحد علاقة لبنان التاريخية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض السياسى سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه ليس مقبولاً من أحد أن يعكِّر علاقة لبنان التاريخية بفرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا دائما ما تدعم لبنان فى كل المصاعب والظروف، مستنكرا: "ليس هكذا نكافئ من دعم بلادنا"، وذلك فى إشارة إلى تصريحات حسان دياب، رئيس الحكومة، بأن زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أى جديد، ولديه نقص فى المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية.

وكتب جعجع، عبر حسابه على تويتر: "ليس مقبولاً من أحد أن يعكِّر علاقة لبنان التاريخية بفرنسا، إن فرنسا كانت دائماً وفى كل الظروف والمصاعب والتحديات إلى جانب لبنان، فليس هكذا نكافئ من دعم ويدعم لبنان".



جعجع

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أكد أن زيارة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إلى لبنان لم تحمل معها أى جديد.

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وقال دياب، فى تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، أمس الثلاثاء، إن لودريان لديه نقص فى المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أى مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولى، يؤكد أن القرار الدولى هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن.

وأضاف دياب، أنه يجب العمل على وقف حالات الابتزاز التى تتعرض لها الدولة، وذلك لتوحيد الموقف اللبنانى بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى والانتقال بسرعة إلى مرحلة المفاوضات الثانية.