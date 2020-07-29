شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 297 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة "الصحة" فى الإمارات، اليوم الأربعاء عن انها أجرت أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكشف عن 375 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة الاماراتية"، أنه تم تسيل 297 حالة شفاء ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

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وأشارت وزارة الصحة فى الامارات إلى أن إجمالى الحالات المسجلة بالفيروس وصل إلى 59921 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 53202، وفيما استقر إجمالى الوفيات عند 347 حالة منذ تفشى الوباء.

يذكر أن وزير الصحة الإماراتى، قد شدد على المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة خاصة خلال اجازة عيد الأضحى، منعا لتسجيل اصابات بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل.