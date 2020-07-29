شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية الحبيب على الجفري فى يوم التروية.. اللهم ارو عطش قلوبنا بأنوار معرفتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ملايين المسلمين حول العالم بعيد الأضحي المبارك الذى يتزامن أول أيامه مع نهاية هذا الأسبوع، كما يحرص الكثيرون على التوجه بالدعاء في تلك الأيام المباركة منذ بداية شهر ذي الحجة، ومع يوم التروية اليوم، حرص الحبيب على الجفري على نشر أدعية من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

قال فيها: "نسألك اللهم أن تروي عطش قلوبنا، بأنوار معرفتك، وأرواحنا بأنوار محبتك، وسرائرنا بأنوار تجلياتك، وعقولنا بأنوار التفكّر، وأنفسنا بأنوار التزكية، وأجسادنا بأنوار الاستقامة، وذواتنا بأنوار العبودية المحضة، يا ذا الجلال والإكرام".

على جانب آخر نشرت دار الإفتاء المصرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عددا من النصائح والفتاوى الخاصة بذبح الأضحية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقالت دار الإفتاء: "لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".

كما أكدت دار الإفتاء على ضرورة عدم تلويث الثياب بالدماء قائلة: "لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحى، لأن النظافة والطهارة سلوك دينى وحضارى".

واختتمت دار الإفتاء: "ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة".