شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها (618) حالة لعمانيين، و(47) حالة لغير عمانيين، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات المصابة بالفيروس إلى 78569 حالة.

وأوضحت "الصحة العمانية" وفق بيان نشرته على "تويتر"، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 412 حالة منذ ظهور الوباء.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن تم تسجيل 1653 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 60240 حالة، وفيما يصل إجمالى الحالات المصابة حاليا إلى 522 حالة بينهم 184 حالة داخل العناية المركزة.

يذكر ان فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم خلال أحد الأعياد الصينية الشهيرة وزيادة حركة السفر، وفيما تخطت الاصابات بالفيروس حاجز لأكثر من 16 مليون حالة فى مختلف دول العالم.